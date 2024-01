Režiser Ridley Scott postal vitez

London, 1. januarja - V Veliki Britaniji tradicionalno ob koncu leta počastijo na stotine ljudi, ki so prispevali k skupnemu dobremu. Med njimi so tudi osebnosti iz sveta kulture. Tokrat so med drugim med njimi pevka Shirley Bassey in režiser Ridley Scott, ki je postal vitez, ter vdova pisatelja Roalda Dahla Felicity Dahl, poročajo tuje tiskovne agencije.