Oddaja TVS o klasični glasbi Opus na programu že 30 let

Ljubljana, 30. decembra - Mesečna polurna oddaja o klasični glasbi Televizije Slovenija (TVS) Opus v letošnjem letu praznuje 30 let. Je edina redna mesečna televizijska oddaja, ki v glasbenih krogih velja za eno najbolj prepoznavnih in verodostojnih. Vsa leta jo pripravlja in vodi Darja Korez Korenčan, so sporočili iz Radiotelevizije Slovenija (RTVS).