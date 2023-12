Izraelska vojska naj bi v Gazi uničila vojaške objekte Hamasa

Gaza, 30. decembra - Izraelska vojska danes nadaljuje obstreljevanje ciljev na območju Gaze. Njene enote so v mestu Gaza v zadnjem dnevu ob podpori zračnih sil ubile na desetine teroristov, je davi sporočila vojska. Tarča napadov so bil vojaški objekti in infrastruktura skrajnega palestinskega gibanja Hamas, so pojasnili.