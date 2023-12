Dnevnik o svetu v novem letu (30. 12.)

Ljubljana, 30. decembra - Andrej Brstovšek v komentarju Kočljivo leto 2024 piše o tem, da se svet vle to 2024 podaja s slabo popotnico. Politični voditelji in druge elite so po njegovih besedah letos izkazali nezmožnost reševanja največjih globalnih problemov miru, varnosti, blaginje, prihodnosti in javnega zdravja.