Zaradi preleta rakete Poljska na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov

Varšava, 30. decembra - Poljsko zunanje ministrstvo je zaradi preleta ruske rakete preko Poljske v petek zvečer na pogovor poklicalo ruskega odpravnika poslov v Varšavi. Izročili so mu protestno noto, v kateri so izrazili obsodbo kršitve poljskega zračnega prostora in Moskvo pozvali k takojšnjemu prenehanju tovrstnih operacij.