Hokejisti iz Denverja do tesne zmage, panterji ugnali rangerje

Dallas, 30. decembra - Hokejisti iz Denverja so v severnoameriški ligi NHL po hudem boju v St. Louisu zmagali z 2:1 in zadržali visoko tretje mesto v zahodni konferenci. Zmagal je tudi četrtouvrščeni Dallas, v podaljšku je bil boljši od Chicaga s 5:4. Florida je na domačem ledu premagala vodilno ekipo vzhodne konference New York Rangers s 4:3.