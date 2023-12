Pregled - šport, 29. 12. (petek)

Ljubljana, 29. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 29. decembra.

OBERSTDORF - Nemec Andreas Wellinger (309,3 točke) je zmagal na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Oberstdorfu, kjer se je začela 72. novoletna turneja štirih skakalnic. Drugi je bil Japonec Ryoyu Kobayashi (306,3), tretji pa vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Stefan Kraft (298,9). Lovro Kos (289,7) je bil najboljši Slovenec na četrtem mestu. V soboto bo za skakalce prost dan, skakalke pa bodo tekmovale na dveh tekmah nove turneje ob novem letu v Garmisch-Partenkirchnu. Tam se bo novoletna turneja skakalcev s kvalifikacijami nadaljevala v nedeljo.

NOVO MESTO - Krka je z bolečim porazom zaključila 2023. Pred domačimi gledalci je po podaljšku izgubila praktično že dobljeno tekmo proti FMP. Novomeščani tako ostajajo na predzadnjem mestu v ligi Aba - imajo dve zmagi več od zadnjega Mornarja - in bodo morali v 2024 krepko zavihati rokave za obstanek v elitni regionalni družbi.

SLOVENJ GRADEC - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Slovenj Gradcu premagala Avstrijo s 34:33 (16:15). To je bila prva in hkrati edina domača pripravljalna tekma pred nastopom na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Po novem letu varovance selektorja Uroša Zormana v Poreču čakata še obračuna proti Črni gori in Hrvaški.

LIENZ - Američanka Mikeala Shiffrin je zadnja zmagovalka v alpskem smučanju v koledarskem letu 2023. Shiffrin je zmagala na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu v Avstriji z najhitrejšima obema vožnjama. V finalu so nastopile vse tri Slovenke, Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik, ki so na koncu tudi osvojile točke.

BORMIO - Švicar Marco Odermatt je leto 2023 zaokrožil na najlepši možni način z zmago. Leto, ki se bo končalo v nedeljo, je odprl 7. januarja z zmago na veleslalomu v Adelbodnu ter končal danes z zmago na superveleslalomu v Bormiu. Odermatt bo v leto 2024 vstopil kot vodilni v seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev. Slovenca sta ostala brez točk.

LJUBLJANA - Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z eurobasketa 2017 Goran Dragić bo avgusta 2024 v Ljubljani organiziral poslovilno tekmo ob zaključku športne kariere. Dogodek bo trajal dva dni, prisotni pa bodo tudi številni zvezdniki, so sporočili organizatorji, podjetje Spontanzo in Fundacija Goran Dragić.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali drugi poraz zapovrstjo. Teksaška zasedba je v gosteh v Minneapolisu proti vodilni ekipi zahodne konference Minnesoti klonila z izidom 110:118. V postavi Dallasa ni bilo Luke Dončića zaradi bolečin v stegenski mišici. Slovenski zvezdnik bo predvidoma nared že za naslednjo tekmo.