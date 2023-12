Newyorški borzni indeksi zadnji trgovalni teden izjemno uspešnega leta napredovali

New York, 30. decembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov uspešen trgovalni teden, ki je sklenil tudi presenetljivo dobro leto 2023, za katero so številni analitiki napovedovali izbruh gospodarske recesije v ZDA, kar se ni zgodilo. Ob koncu leta je borze zajel val navdušenja, ker je centralna banka Federal Reserve končala politiko višanja obrestnih mer.