Newyorške borze končale v rdečem

New York, 29. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so leto, ki je bilo zelo uspešno, danes zaključile s skromnim padcem. Tečaji delnic so bili danes večinoma v rdečem območju, kar je bil močan preobrat v primerjavi z letnim trendom, zlasti od konca oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.