Turška Galatasaray in Fenerbahče zavrnila nastop v Savdski Arabiji

Istanbul, 29. decembra - Turška nogometna rivala Galatasaray in Fenerbahče sta zavrnila nastop v domačem superpokalu, ki so ga načrtovali danes v Savdski Arabiji. Tamkajšnje oblasti so namreč prepovedale transparente, na katerih je ustanovitelj moderne Turčije Mustafa Kemal Ataturk, poroča nemška tiskovna agencija dpa.