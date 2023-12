V hotelih ob morju zadovoljni z zasedenostjo

Koper, 30. decembra - V prazničnem času so hoteli ob slovenski obali kar dobro zasedeni. Za podaljšani konec tedna je rezervirana velika večina nastanitev. Nekaj sob je bilo v petek še prostih, vendar upajo, da jih bodo oddali danes. Oddana je tudi večina mest za silvestrske večerje. Kot običajno so ob domačih gostih najštevilčnejši tisti iz sosednjih držav in Nemčije.