Slovenci na prvi pripravljalni tekmi za gol boljši od Avstrijcev

Slovenj Gradec, 29. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Slovenj Gradcu premagala Avstrijo s 34:33 (16:15). To je bila prva in hkrati edina domača pripravljalna tekma pred nastopom na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Po novem letu varovance selektorja Uroša Zormana v Poreču čakata še obračuna proti Črni gori in Hrvaški.