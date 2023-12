Shiffrin vse bližje stotici, tri Slovenke med dobitnicami točk

Lienz, 29. decembra - Američanka Mikeala Shiffrin je zadnja zmagovalka v alpskem smučanju v koledarskem letu 2023. Shiffrin je zmagala na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu v Avstriji z najhitrejšima obema vožnjama. V finalu so nastopile vse tri Slovenke, Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik, ki so na koncu tudi osvojile točke.