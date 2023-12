Gorica/Trst/Benetke, 29. decembra - V Benetkah, Gorici in Trstu bodo med silvestrovanji omejili prodajo pijač. V Benetkah bo na silvestrovo prepovedana prodaja in postrežba pijač v steklenicah, pločevinkah ali plastenkah, v centru Trsta bosta prepovedana prodaja alkoholnih pijač in pijač v steklenicah, v Gorici pa ne bo dovoljena uporaba steklenic in pločevink.