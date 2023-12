Aktivisti v Beogradu začeli 24-urno blokado

Beograd, 29. decembra - Neformalna skupina srbskih študentov in dijakov Borba je danes začela 24-urno blokado pred ministrstvom za državno upravo in javno samoupravo v Beogradu zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih parlamentarnih in lokalnih volitvah. Še naprej zahtevajo vpogled v volilne imenike ter razveljavitev volitev na vseh ravneh.