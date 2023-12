Za obnovo po poplavah država doslej zbrala 10,4 milijona evrov donacij

Ljubljana, 29. decembra - Država je po katastrofalni avgustovski ujmi do vključno 28. decembra prejela skoraj 10,4 milijona evrov donacij. Zbrana sredstva bodo šla izključno za obnovo prizadetih območij po poplavah, vsa izplačana sredstva pa so javno objavljena, so danes sporočili z ministrstva za finance.