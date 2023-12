Evropsko srečanje mladih kristjanov v znamenju povezovanja in gostoljubnosti

Ljubljana, 29. decembra - Evropsko srečanje mladih kristjanov, ki v zadnjem tednu leta poteka v Ljubljani, bo minilo v znamenju povezovanja in gostoljubnosti, so si bili enotni govorniki na današnji novinarski konferenci. Tokratno srečanje, ki ga je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja zasnoval ustanovitelj Taizéjske skupnosti brat Roger, se bo zaključilo v nedeljo.