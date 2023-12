Manchester, 29. decembra - Tudi nogometaš angleške reprezentance in Manchester Cityja Jack Grealish je bil med tekmo svojega kluba žrtev roparjev. Časnik Sun, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, danes poroča, da so vlomilci nogometašu iz hiše ukradli nakit in ure v vrednosti 1,15 milijona evrov.