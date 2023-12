Policisti iščejo osumljena ropa bencinskega servisa v Mariboru

Maribor, 29. decembra - Mariborski policisti prosijo za informacije o ropu bencinskega servisa na Ptujski cesti v Mariboru. Domnevno mlajša storilca, visoka med 180 in 185 centimetri in oblečena v temnejša oblačila, sta v soboto nekaj pred 19. uro zamaskirana pristopila do prodajalcev in z ostrim predmetom zahtevala denar, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.