V Osijeku kmalu začetek gradnje več kot 700 milijonov evrov vrednega kliničnega centra

Osijek, 29. decembra - Na Hrvaškem so končali pripravo dokumentacije za strateški projekt gradnje in opreme novega kliničnega centra v Osijeku. Naložbo ocenjujejo na 715 milijonov evrov, po pisanju hrvaškega časnika Večernji list pa se bo raztezal na 215.000 kvadratnih metrih na šestih nadzemnih in dveh podzemnih etažah.