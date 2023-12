Sofia Coppola se bo morda lotila režije filma o Taylor Swift

Los Angeles, 30. decembra - Po uspešnem filmu režiserke Sofie Coppola o življenju Priscille Presley, dolgoletne partnerice kralja rokenrola, so se tuji mediji razpisali o režiserkinem posluhu za upodabljanje zgodb žensk in njihovega doživljanja. Ob tem so se pri nemški tiskovni agenciji dpa začeli spraševati, če se bo lotila filma o priljubljeni pevki Taylor Swift.