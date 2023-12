Številni po svetu bodo vstopili v novo leto

Apia/Canberra/Wellington, 31. decembra - Medtem ko nas na stari celini loči še nekaj ur do vstopa v novo leto, bodo že danes ob 11. uri po srednjeevropskem času v leto 2024 prvi vstopili prebivalci tihomorskega otoka Kiribati, sledili bodo Samoa, Tonga ter Fidži in Nova Zelandija. Milijoni bodo novo leto pričakali na prostem, z ognjemeti in svetlobnimi spektakli.