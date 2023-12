Cene poslovnih nepremičnin v tretjem četrtletju krepko navzgor

Ljubljana, 29. decembra - Cene poslovnih nepremičnin so se v letošnjem tretjem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej krepko zvišale, in sicer za 7,2 odstotka, s čimer se nadaljuje triletno obdobje nenehne rasti cen. Podražile so se tako pisarne kot tudi trgovski in storitveni lokali, število prodaj pa ostaja majhno, je danes objavil državni statistični urad.