V sporu na Jesenicah hudo poškodovan moški, njegovo življenje ogroženo

Kranj/Jesenice, 29. decembra - Jeseniški policisti so bili v četrtek okoli 16.40 obveščeni o sporu med dvema moškima. Po podatkih policije je 42-letni moški pri tem z ostrim predmetom hudo poškodoval 43-letnega moškega. Življenje poškodovanega je ogroženo, osumljenca pa so policisti po dogodku prejeli in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Kranj.