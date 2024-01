V Zagrebu konec januarja 17. Festival strpnosti

Zagreb, 3. januarja - V Zagrebu bo od 23. do 28. januarja potekal 17. Festival strpnosti. Dogajanje bo na dveh lokacijah v hrvaški prestolnici. Igrani filmi bodo na sporedu od 23. do 27. januarja v Muzeju sodobne umetnosti, dokumentarni filmi pa od 24. do 28. januarja v Dokukinu KIC. Vstop na dogodke bo brezplačen, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.