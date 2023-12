Namakalni razvod Vogršček z novim letom v upravljanje lokalnih skupnosti

Vogrsko/Nova Gorica, 29. decembra - Namakalni razvod Vogršček bo s 1. januarjem 2024 prešel v last, upravljanje in vzdrževanje petih lokalnih skupnosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pogodbo o prenosu lastninske pravice podpisalo z mestno občino Nova Gorica ter občinami Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica.