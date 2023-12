Zaradi sodelovanja z Mosadom v Iranu usmrtili štiri ljudi

Teheran, 29. decembra - Zaradi sodelovanja z Izraelom, zapriseženim sovražnikom Teherana, so danes v Iranu z obešanjem usmrtili tri moške in žensko. Obsodili so jih, da so pod vodstvom izraelske obveščevalne agencije Mosad izvedli obsežne akcije proti varnosti države, je poročala iranska tiskovna agencija Mizan, ki je blizu iranskemu sodstvu.