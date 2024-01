Prenehala je obstajati separatistična republika Gorski Karabah

Erevan, 1. januarja - Z novim letom je uradno prenehala obstajati separatistična republika Gorski Karabah oz. republika Arcah, kot so jo imenovali tam živeči Armenci. Skoraj vsi njeni prebivalci, več kot 100.000, so septembra ob vojaški operaciji azerbajdžanskih sil zapustili svoje domove, kar je privedlo do konca več desetletij trajajočega konflikta v Zakavkazju.