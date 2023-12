V občini Laško ujme močno poslabšale stanje nekaterih mostov

Laško, 31. decembra - Občina Laško je na direkcijo za infrastrukturo naslovila vprašanja glede stanja mostov, katerih vzdrževanje in urejanje sodi v državno pristojnost. Avgustovske poplave in še dva poznejša poplavna dogodka oktobra in decembra so namreč stanje te infrastrukture močno poslabšali. Po oceni občine bi bilo treba na vseh mostovih odstraniti plavje.