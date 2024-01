Tedenski pregled - Slovenija od 29. 12. do 4. 1.

Ljubljana, 5. januarja - Novo leto je s seboj prineslo stare težave: zaradi neuresničene lanske ustavne odločbe glede plač so sodniki in tožilci protestno prekinili delo in napovedali zaostrovanje aktivnosti, če jim vlada ne bo prisluhnila. Kandidatka za kmetijsko ministrico, ki se bo DZ predstavila prihodnji teden, je presenetljivo poslanka Gibanja Svoboda Mateja Čalušić.