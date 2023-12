Vrednost prevzemov na Otoku lani najnižja od finančne krize

London, 29. decembra - Prevzemi in združitve, ki so vključevale britanska podjetja, so bila letos vredna 265,4 milijarde dolarjev, kar je 33 odstotkov manj kot lani in najmanj po finančni krizi 2009. Padec na londonski borzi pripisujejo kombinaciji visokih obrestnih mer in geopolitičnih napetosti.