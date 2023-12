V požaru kurilnice stanovanjske hiše v naselju Dvorce lastnik lažje poškodovan

Brežice, 29. decembra - V četrtek okoli 22.30 je zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše v naselju Dvorce na območju Brežic. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je večja premoženjska škoda. Lažje poškodovanega lastnika, ki se je med začetnim gašenjem nadihal dima, so reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.