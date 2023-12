Gol in podaja Kopitarja premalo za zmago kraljev

Las Vegas, 29. decembra - Hokejisti Los Angelesa so ponoči gostovali v Las Vegasu in pri branilcih naslova Stanleyjevega pokala izgubili s 3:2. Slovenski zvezdnik v ligi NHL Anže Kopitar je bil udeležen pri obeh golih ekipe iz Kalifornije. Najprej je zadel za 2:1 in v končnici pa je prispeval podajo pri golu Trevorja Moora za 3:2.