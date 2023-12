ZDA uvedle sankcije proti domnevnim podpornikom Hutijev

Washington, 28. decembra - ZDA so danes uvedle sankcije proti omrežjem menjalnic denarja, ki podpirajo Hutije iz Jemna, sta sporočili ministrstvo za finance ZDA in State Department. Uporniški Hutiji, ki uživajo podporo Irana in nadzirajo večji del ozemlja Jemna, so v zadnjem obdobju v znak podpore Palestincem izvedli več napadov na ladje v Rdečem morju.