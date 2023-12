Mladina o vrtenju v krogu (29. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Grega Repovž v uvodniku Kdo je kriv? piše o vrtenju v krogu pri razpravah na področjih kritičnih družbenih problemov, ki se končujejo s kazanjem na krivca za nastale razmere. Avtor me drugim izpostavlja zaostrene razmere v romski skupnosti, ki so posledica politike, ki je omejevala vsak evro, namenjen izobraževanju in vključevanju Romov.