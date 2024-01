Katoliška cerkev obeležuje svetovni dan miru

Ljubljana, 1. januarja - V Katoliški cerkvi danes obeležujejo 57. svetovni dan miru, letošnji poudarek je na umetni inteligenci in miru. Papež Frančišek je v poslanici svetovne voditelje pozval k sprejemu zavezujočega mednarodnega dogovora o razvoju in uporabi umetne inteligence, da bi zagotovili njeno etičnost ter da bi služila miru in bratstvu med ljudmi.