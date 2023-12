Shiffrin najboljša v Lienzu, do točk dve Slovenki

Lienz, 28. decembra - Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu. Američanka, ki je bila najhitrejša že na prvi progi, je slavila 92. karierno in 22. veleslalomsko zmago. Od Slovenk sta do točk prišli Neja Dvornik in Ana Bucik z 18. oziroma 23. mestom.