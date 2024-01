EPK Tartu - kulturno središče z bogato zgodovino

Tartu, 1. januarja - Tartu je drugo največje mesto v Estoniji in gospodarsko v senci prestolnice Tallinn. A ko je govora o kulturi, je staro univerzitetno in hanzeatsko mesto vsaj na enaki ravni. Mesto že od nekdaj velja za srce in dušo majhne pribaltske države na severovzhodu Evrope z 1,2 milijona prebivalci. Letos je Tartu ena od treh Evropskih prestolnic kulture.