V Celju obeležili 140 let poklicnega izobraževanja

Celje, 30. decembra - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje je v teh dneh obeležila 140 let poklicnega izobraževanja. Ob tej priložnosti je šola pripravila projektna dneva, povezana s poklicnimi področji, za katera izobražuje. Cilj tovrstnih aktivnosti je učno okolje prilagoditi potrebam sodobnega časa in današnjih mladostnikov.