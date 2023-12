Vzajemna vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o statusnem preoblikovanju

Ljubljana, 27. decembra - Vzajemna je danes na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o statusnem preoblikovanju zavarovalnice in predlog za začasno zadržanje izvajanja zakona z določitvijo načina izvršitve. Prepričani so namreč, da zakon protiustavno posega v lastninsko pravico članic in članov Vzajemne ter v svobodno gospodarsko pobudo same družbe.