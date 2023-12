Umrl nekdanji predsednik Evropske komisije Jacques Delors

Pariz, 27. decembra - V starosti 98 let je na svojem domu v Parizu umrl nekdanji francoski socialistični politik in predsednik Evropske komisije med letoma 1985 in 1995 Jacques Delors, je danes sporočila njegova hči in županja mesta Lille Martine Aubry. Kot je dejala, je njen oče umrl danes v spanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.