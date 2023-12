Poljska vlada bo v luči prestrukturiranja razpustila javne medije

Varšava, 27. decembra - Poljska vlada je danes napovedala razpustitev vseh javnih medijev, ki so veljala za trobila prejšnje konservativne vlade pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS). Kot je pojasnil minister za kulturo Bartlomiej Sienkiewicz, bo vlada tako zagotovila delovanje in prestrukturiranje javnih medijev ter državne tiskovne agencije PAP.