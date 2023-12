Finance o gospodarstvu v prihajajočem letu (28. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Rok Pikon v komentarju Česa se veseliti v 2024 piše o pričakovanjih za 2024. Če so 2023 na gospodarskem področju najbolj zaznamovale geopolitične teme, bodo tudi v novem letu po njegovih ocenah v ospredju geopolitika oziroma globalni konflikti. Avtor meni, da so leta boljša in slabša, a se slovensko gospodarstvo drži dobro.