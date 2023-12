Umrl avstrijski orožarski podjetnik Gaston Glock

Sankt Pölten, 27. decembra - Avstrijski orožarski podjetnik Gaston Glock je umrl danes v starosti 94 let, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA sporočili iz podjetja Glock. Gaston Glock je postal znan ravno po družbi Glock, ki jo je ustanovil leta 1963, in po leta 1982 izumljeni istoimenski pištoli.