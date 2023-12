NLB Skupina bo do 2030 za financiranje zelenega prehoda namenila 1,9 milijarde evrov

Ljubljana, 27. decembra - NLB Skupina bo v jugovzhodni Evropi do leta 2030 za financiranje zelenega prehoda pri prebivalstvu in podjetjih namenila 1,9 milijarde evrov, so v NLB poudarili ob objavi prvega poročila o razkritjih, povezanih z izpolnjevanjem zaveze o doseganju neto ničelnih financiranih izpustov do 2050. Aktivnosti NLB se osredotočajo na štiri sektorje.