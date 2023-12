Pirc Musar v novoletni poslanici: Za nami leto težkih preizkušenj, izberimo dobroto, solidarnost in človečnost

Ljubljana, 27. decembra - Leto, ki se poslavlja, je bilo leto težkih preizkušenj, v poslanici ob novem letu ugotavlja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Narava ne izbira, ljudje pa lahko, je poudarila in državljane pozvala k dobroti, solidarnosti in človečnosti. "Tako bo vsak od nas pustil pečat, zaradi katerega bo svet boljši in nekdo srečnejši," je dejala.