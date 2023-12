Možič in Pucelj odbojkarja leta 2023

Ljubljana, 27. decembra - Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je za najboljša slovenska igralca iztekajočega se leta razglasila Roka Možiča in Mašo Pucelj. Oba sta se izkazala tako v reprezentanci kot v svojih klubih Veroni in Calcitu Volleyju. Oba sta naziv najboljšega odbojkarja dobila prvič, so sporočili iz zveze.