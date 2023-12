New York Times vložil tožbo proti OpenAI in Microsoftu zaradi kršenja avtorskih pravic

New York, 27. decembra - Ameriška medijska hiša New York Times je danes na zveznem sodišču vložila tožbo proti podjetjema OpenAI in Microsoft zaradi kršenja avtorskih pravic. Argument tožnika je, da naj bi naj modeli umetne inteligence obeh podjetij brez dovoljenja uporabljali na milijone člankov za urjenje, poroča tiskovna agencija AFP.