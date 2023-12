Japonci zgroženi zaradi razpadlih božičnih tort

Tokio, 27. decembra - Na Japonskem je v teh božičnih dneh za ogorčenje poskrbel primer razpadlih tort prestižne verige veleblagovnic, ki so bile kupcem dostavljene zmaličene in zdrobljene. Nekateri kupci so slabo voljo izrazili na družbenih omrežjih, medtem ko so drugi zadevo v duhu božiča vzeli s humorjem. Podjetje se je prizadetim strankam opravičilo.