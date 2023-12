Vreme: Na Primorskem oblačno, drugod delno jasno

Ljubljana, 27. decembra - Popoldne bo na Primorskem večinoma oblačno, drugod bo delno jasno, le na Koroškem lahko ponekod še vztraja megla. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno, na Primorskem pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije do -3, najvišje dnevne od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno, na severovzhodu ponekod še deloma jasno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ob jugozahodnem vetru bo še naprej razmeroma toplo. V soboto bo v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja. Na vzhodu bo več sonca. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam priteka razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo povečini sončno, oblačno bo na severnem Jadran ter v severozahodni Hrvaški. V četrtek bo v krajih zahodno in južno od nas zmerno do pretežno oblačno, občasno bo ponekod lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno. Predvsem v sosednjih pokrajinah Hrvaške bo pihal okrepljen jugozahodni veter.